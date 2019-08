Vor Wahlen in Sachsen und Brandenburg : Zentralrat der Juden warnt vor Kooperation mit AfD

Vor Wahlen in Sachsen und Brandenburg

Alexander Gauland, Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion, spricht während einer Wahlkampfkundgebung zur Landtagswahl 2019 der AfD auf dem Kornmarkt in Bautzen. Foto: dpa/Robert Michael

Berlin Vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg äußert sich der Zentralrat der Juden besorgt und warnt vor einer Kooperation mit der AfD. Die Partei sei viel enger mit dem Rechtsextremismus verwoben, als sie es nach außen darstelle.

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, macht in der AfD eine gefährliche Radikalisierung aus und warnt mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in einigen Ost-Bundesländern vor einer Koalition unter AfD-Beteiligung. „Teile der AfD entwickeln sich nach meinem Eindruck immer mehr ins Völkische hinein. Man muss nur die Debatten innerhalb der AfD verfolgen, dann ist zu befürchten: Es wird nicht gemäßigter, eher schlimmer werden“, sagte Schuster der „Welt am Sonntag“. Er betonte: „Die AfD ist meiner Meinung nach viel enger mit dem Rechtsextremismus verwoben, als sie es nach außen darstellt. Sie schürt Ängste und fördert ein Klima der Ausgrenzung von Minderheiten.“