Wofür werden die Zahlen benötigt?

Die Bevölkerungszahlen des Zensus 2022 sollen zeigen, wie die Menschen in Deutschland leben, wohnen und arbeiten und die Grundlage für politische Entscheidungen bilden. Zum Beispiel sollen sie ausweisen, wie hoch der Bedarf an Schulen oder Altenheimen ist. Mit der gesonderten Gebäude- und Wohnungszählung will man zudem herausfinden, wie viel Wohnraum benötigt wird.