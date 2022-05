Zensus 2022 : Ab dem 15. Mai müssen 30 Millionen Bürger Rede und Antwort stehen

Berlin/Wiesbaden In weniger als zwei Wochen beginnt der Zensus 2022. Ab dem 15. Mai führen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder erstmals seit elf Jahren wieder eine Volkszählung durch. Dafür werden bundesweit mehr als 30 Millionen Personen befragt - und die müssen antworten

Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Es gibt zwei Befragungen: einmal zu Personen und einmal zu Gebäuden und Wohnungen.

So werden 10,2 Millionen zufällig ausgewählte Menschen unter anderem zu Name, Geschlecht und Familienstand und Staatsangehörigkeit befragt. Etwa drei Viertel der Personen werden der Behörde zufolge zudem Fragen aus einem erweiterten Fragebogen gestellt. Dabei geht es etwa um Schulabschluss oder Beruf. Auch die rund 300.000 Menschen, die in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften leben, werden erfasst.