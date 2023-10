Landtagswahlen in Hessen und Bayern Die Zeit der Bewährung ist für die Ampel abgelaufen

Was bleibt für die Union? In Bayern ist es für die CSU trotz eines soliden Ergebnisses ein Debakel, dass es rechts neben ihr zwei Parteien gibt. Doch besonders aufgrund des starken Ergebnisses in Wiesbaden wird CDU-Chef Friedrich Merz zufrieden auf diesen Wahlabend blicken. Derzeit führt an der Union kein Weg vorbei.