Kostenpflichtiger Inhalt: Massive Proteste in Berlin : Zehntausende brechen öffentlich Corona-Regeln

Dicht gedrängt und nur wenige mit Maske: Demonstranten am Samstag auf der Straße des 17. Juni in Berlin. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Die Politik zeigt sich erschrocken und empört, nachdem in Berlin 20.000 Gegner gegen Abstandspflicht und Mundschutz demonstrierten - und selbst gleich gegen alle Regeln verstießen. In der Union wird eine Wiederholung solcher Veranstaltungen in Frage gestellt.