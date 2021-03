Zehn Jahre nach Fukushima : Schulze präsentiert Plan zur Vollendung des Atomausstiegs

Berlin Zum zehnten Jahrestag der Nuklearkatastrophe von Fukushima hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze ein Zwölf-Punkte-Papier zur Vollendung des Atomausstiegs vorgelegt. Dazu gehört auch ein beschleunigter Ausbau erneuerbaren Energien.

Darüber hinaus spricht sich Schulze in dem Papier klar gegen Laufzeitverlängerungen und die staatliche Förderung für AKW in Europa aus. Wegen der Gefahr, die weiterhin von Kraftwerken in Nachbarländern wie etwa Frankreich oder Belgien ausgehe, sei es wichtig, Kooperationen zwischen den Ländern zu stärken. Hier müsse Deutschland auch seine Kompetenzen und das Wissen über Kernenergie, etwa in der Forschung, erhalten, um auch weiterhin „Mythen mit validen Fakten“ begegnen zu können, so die Ministerin.