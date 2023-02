Parteigeburtstag Zehn Jahre AfD – und jetzt?

Wenn Martin Renner an die Geburtsstunde der Alternative für Deutschland (AfD) zurückdenkt, muss er naturgemäß ein bisschen ausholen. Und das in diesen Tagen nicht allzu selten – ist er doch einer der wenigen, die der Partei noch aus ihrer Gründerrunde erhalten sind. Renner, früher CDU-Mitglied, später NRW-AfD-Sprecher und seit 2017 Bundestagsabgeordneter, erinnert sich also an jenen Februar vor zehn Jahren. Entscheidend scheint ihm aber nicht so sehr der 6. Februar zu sein, an dem die AfD im hessischen Örtchen Oberursel von 18 Männern in einem schmucklosen Tagungshaus formal aus der Taufe gehoben wurde. Ohne seine „Kampfrede“ in Hannover am Abend der Niedersachsenwahl, so lässt er durchblicken, wären die Parteipläne vielleicht nie umgesetzt worden.