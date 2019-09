ZDF-Interview am Wahlabend : Ein Plakat stiehlt Gauland die Show

ZDF-Interview am Wahlabend

Dieses Plakat hielt die Demonstrantin während des ZDF-Interviews mit AfD-Chef Alexander Gauland in die Höhe, so dass es im Hintergrund des Interviews zu sehen war. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Potsdam Die Plakat-Aktion einer Anti-Rassismus-Demonstrantin bringt den TV-Sender ZDF in Erklärungsnot. Kritiker sehen die Neutralität in Gefahr, Aktivisten feiern die Plakat-Trägerin.

Kleine Geste – große Wirkung: Aktivisten feiern in den sozialen Medien die Tat einer jungen Frau. Sie hielt während eines ZDF-Interviews mit dem Bundessprecher und Fraktionsvorsitzenden der AfD, Alexander Gauland, ein Anti-Rassismus-Plakat in die Kameras. „Rassisten sind keine Alternative“ stand darauf. Zur gleichen Zeit verteidigte sich der AfD-Chef gegen Vorwürfe, Spitzenpolitiker seiner Partei pflegten zu enge Beziehungen zu Rechtsextremisten. Die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten hatte während des Wahlabends in Potsdam die Fragen gestellt.