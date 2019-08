Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff wünscht sich 2012 zum Zapfenstreich neben "Over the Rainbow" von Judy Garland und dem "Alexandermarsch" von Andreas Leonhardt noch die Titel "Ode an die Freunde" von Ludwig van Beethoven und "Da berühren sich Himmel und Erde" von Christoph Lehmann. Wir zeigen, welche Musikstücke sich andere Persönlichkeiten zum Großen Zapfenstreich wünschten.