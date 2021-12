Zapfenstreich zum Abschied : Bundeswehr-Orchester von Merkels Liedwünschen überrascht

Angela Merkel (CDU) kommt vor Schloss Bellevue zum Zapfenstreich für Ex-Bundespräsident Christian Wulff. Am 2. Dezember verabschiedet sich die Bundeswehr mit einem Zapfenstreich von ihr selbst. Foto: dpa/Michael Hanschke

Berlin Die Musikerinnen und Musiker hätten nur wenig Zeit für die Proben gehabt. Das Stück „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Punk-Sängerin Nina Hagen habe innerhalb von zwei Tagen neu für ein Blasorchester arrangiert werden müssen. Es war im Archiv bisher nicht vorhanden.

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Stabsmusikkorps der Bundeswehr mit ihren Musikwünschen für den Großen Zapfenstreich am Donnerstag in Zeitdruck gebracht. „Die Wünsche kamen spät und haben mich überrascht“, sagte Dirigent und Oberstleutnant Reinhard Kiauka der Tageszeitung „taz“ (Donnerstag). „Wir hatten neun Tage Vorlauf. Das ist sportlich.“

Neben dem Kirchenlied „Großer Gott, wir loben Dich“ probt das Stabsmusikkorps „Für mich soll's rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef und den Song „Du hast den Farbfilm vergessen“, mit dem die Punk-Sängerin Nina Hagen 1974 in der DDR einen Hit landete. „Die beiden Songs sind in unserem Notenarchiv nicht vorhanden“, so Kiauka. Binnen zwei Tagen sei der Hagen-Titel neu für ein Blasorchester arrangiert worden. Für das Knef-Stück hätten zumindest bei einem Musikverlag Blasmusiknoten vorgelegen.