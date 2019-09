Bundesamt für Migration : Immer mehr Asylbewerber aus der Türkei

Berlin In Europa steigen die Flüchtlingszahlen erneut. In Deutschland gehen sie bislang weiter zurück. Mit einer Ausnahme: Es kommen immer mehr türkische Asylbewerber.

Im Putschjahr 2016 selbst taucht die Türkei noch nicht in den Statistiken des BAMF unter den zehn wichtigsten Herkunftsstaaten auf. Mittlerweile liegt sie auf Platz vier hinter Syrien, Irak und Nigeria. 2018 belegte sie noch den fünften Rang der Hauptherkunftsländer für Asylbewerber, 2017 war es Platz 6. Setzt sich der bisherige Trend für 2019 fort, wird die Zahl am Jahresende erneut über Vorjahrsniveau liegen.

Während in Deutschland die Asylbewerberzahlen weiter zurückgehen und in durchschnittlichen Monaten weniger als 2000 Flüchtlinge eintreffen, ist die Zahl der Asylanträge in Europa im Juli deutlich angestiegen. Die meisten kommen aus Syrien, Afghanistan und Venezuela. Auch der Anteil an Türken stieg im Vergleich zum Vormonat um 56 Prozent.