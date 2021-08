Neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt : Zahl der Rentenempfänger steigt - 341 Milliarden ausgezahlt

Wiesbaden Die Zahl der Rentner ist in Deutschland gestiegen - und damit auch die Summe, die ausgezahlt wurde. Rund 341 Milliarden Euro gab es insgesamt.

In Deutschland haben im vergangenen Jahr 21,8 Millionen Menschen Leistungen aus gesetzlicher, privater oder betrieblicher Rente bezogen. Insgesamt wurden dabei 341 Milliarden Euro ausgezahlt, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das waren 13,5 Milliarden Euro (4,1 Prozent) mehr als im Jahr 2019. Die Zahl der Empfänger stieg demnach um 146.000 Rentnerinnen und Rentner, was einem Zuwachs von 0,7 Prozent entspricht.