Daten der Bundesagentur für Arbeit : Zahl der Berufspendler ist trotz der Corona-Krise auf 13 Millionen gestiegen

Die Zahl der Berufspendler in Deutschland ist im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen, obwohl die Corona-Krise mehr Beschäftigte als zuvor zwang, von zuhause aus zu arbeiten. Das geht aus Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor, die die Pendlerströme bis Ende Juni 2020 abbilden und unserer Redaktion vorliegen.

Vor allem rund um die großen Ballungszentren Berlin, Hamburg , Düsseldorf , Köln, Frankfurt am Main und München vergrößerten sich die Ströme der berufsbedingten Ein- und Auspendler. Die hohen Mieten und Immobilienpreise in den Größstädten zwingen offenbar immer mehr Berufspendler zu längeren Arbeitswegen.

Pendler-Hauptstadt ist München, wo Mieten und Immobilienpreise Höchstwerte erreichen. 414.000 Beschäftigte pendelten von außerhalb in die bayerische Landeshauptstadt – 78.000 von ihnen sogar aus anderen Bundesländern. Auf dem zweiten Platz liegt Frankfurt am Main mit 387.000 Einpendlern, gefolgt von Hamburg (359.000). In den drei Städten nahmen die Pendler-Zahlen im Vergleich zum Vorjahr zu (München: plus sechs Prozentpunkte; Frankfurt und Hamburg: plus drei Prozentpunkte). Auch in Düsseldorf (266.000) und Köln (284.000) stiegen sie im Vergleich zum Vorjahr um jeweils rund drei Punkte gegenüber dem Vorjahr. Bonn zählte 104.000 Einpendler, Mönchengladbach 45.000 im vergangenen Jahr.