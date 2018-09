Zahl der Abschiebungen nach Algerien steigt stark

Berlin Angela Merkel besucht am Montag Algerien - auch, um über Migration und Flüchtlinge zu sprechen. Die Rückführung in das nordafrikanische Land klappt inzwischen deutlich besser, aber 3600 Menschen sind noch ausreisepflichtig.

Im Bemühen um die Bekämpfung von Fluchtursachen und effektiverer Hilfe der Bundesregierung für afrikanische Staaten besucht Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Montag Algerien. In der Hauptstadt Algier spricht sie mit Premierminister Ahmed Ouyahia und Präsident Abdelaziz Bouteflika über Migration und Sicherheit und die deutsch-algerischen Beziehungen. Der 81-jährige Bouteflika ist seit fast 20 Jahren Präsident und gilt als schwer krank. Merkel nimmt auch an einer Deutschstunde in einer Partnerschafts-Mädchenschule teil und trifft Vertreter der Zivilgesellschaft.