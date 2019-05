Fast fünf Millionen Aufrufe : So reagiert die CDU auf das Video von Youtuber Rezo

So reagiert die CDU auf das Video von Youtuber Rezo

Berlin „Die Zerstörung der CDU" hat fast fünf Millionen Aufrufe bei Youtube. Nun räumt Generalsekretär Paul Ziemiak eine Schwäche seiner Partei beim Erreichen junger Menschen im Internet ein.

Die Partei steht wegen eines bei YouTube zu einem Hit gewordenen Videos "Die Zerstörung der CDU" kurz vor der Europawahl am Sonntag erheblich unter Druck. Der fast einstündige Clip wurde bereits fast fünf Millionen Mal angeklickt. Darin rechnet der YouTuber Rezo an einer Vielzahl von Beispielen mit der Politik von CDU und CSU in den vergangenen Jahren, aber auch mit SPD und AfD ab.