Reaktion auf Regierungserklärung Wüst wirft Scholz Verunsicherung vor

Unterdessen braut sich in NRW im Zuge der dortigen Haushaltsverhandlungen ein ähnlicher Konflikt zusammen wie auf Bundesebene. So übte der Landesrechnungshof in seiner Stellungnahme zum Landeshaushalt 2024 massive Kritik am Umgang von Schwarz-Grün mit den Mitteln des Corona-Rettungsschirms: „Nach dem Haushaltsplanentwurf 2024 ist auch 2024 eine weitere Finanzierung von Corona-Maßnahmen vorgesehen, ohne dass eine Begründung zum Fortbestand eines sachlichen und zeitlichen Veranlassungszusammenhangs zur Notsituation gegeben wird.“ Dies sehe der Landesrechnungshof als unzulässig an.