Wüst verzichtet für Merz Der wichtigste Dominostein ist gefallen

Wenn sich Wüst und der NRW-Landesverband jetzt so positionieren, wird dem kein anderer groß widersprechen wollen oder können. Für Merz ist die Unterstützung von Wüst deshalb so wichtig, weil er in der Partei über keine eigene, echte Hausmacht verfügt. Merz führt keinen Landesverband, sein Einfluss in diese Gliederungen ist begrenzt. Er braucht also eine möglichst breite Rückendeckung in der Partei – insbesondere in Abgrenzung zum CSU-Chef Markus Söder. Die hat er jetzt vom NRW-Ministerpräsidenten bekommen. Stärker geht es nicht.