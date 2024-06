Vor der Ministerpräsidentenkonferenz Wüst erhöht Druck auf Scholz für Asylverfahren in Drittstaaten

Das Bundesinnenministerium hatte zu der Drittstaaten-Frage in den vergangenen Monaten den Austausch mit Experten im In- und Ausland gesucht. Das Ministerium habe die Frage sehr aufwendig und ergebnisoffen geprüft, sagte der Sprecher. Auf Basis dieser Prüfung sei ein Bericht entstanden, der bald auch veröffentlicht werde. Mehr als 300 Nichtregierungsorganisationen und kirchliche Vertreter bekräftigten nun ihre Kritik an möglichen Asylverfahren in Drittstaaten. In einem offenen Brief an Scholz warnten sie davor, dass dies in der Praxis nicht funktionieren würde. Zudem äußerten sie Bedenken zu Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien. Dies will Scholz wieder möglich machen, wie er nach dem tödlichen Messerangriff eines Afghanen auf einen Polizisten in Mannheim sagte.