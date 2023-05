Selenskyj zu Besuch in Deutschland Ein unbequemer Gast

Ein Staatsbesuch der besonderen Art –das Regierungsviertel in der deutschen Hauptstadt glich am Sonntagmorgen einer Festung. Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj ist in Deutschland, das erste Mal seit Kriegsbeginn. Bundeskanzler Olaf Scholz empfing den Mann aus Kiew mit militärischen Ehren im Vorhof des Kanzleramts. Mehr als über den Empfang wird sich der Gast aus der Ukraine über das Paket an Waffen gefreut haben, das am Tag zuvor verkündet wurde. Deutschland hat nochmal mächtig draufgelegt, auf 2,7 Milliarden Euro wird das jüngste Paket beziffert. Aus dem zögerlichen Partner in den ersten Kriegstagen ist der zweitwichtigste Waffenlieferant geworden. Scholz nannte während der Pressekonferenz eine Summe von 17 Milliarden Euro als Gesamtwert der deutschen zivilen und militärischen Hilfe.