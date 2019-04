Einflussnahme : Wie viele Wege der AfD führen nach Moskau?

Berlin Ein angebliches russisches Strategiepapier beschreibt die Unterstützung einer Bundestagskandidatur mit dem Ziel, den künftigen Abgeordneten steuern zu können. Die AfD verweist auf eine „zweifelhafte Quelle“.

Es ist einer der typischen Empfänge von Botschaften in Berlin. Die AfD ist inzwischen in den Bundestag gewählt worden, die außenpolitisch in der Regel wenig erfahrenen Abgeordneten der jungen Partei mit prorussischem Grundverständnis unternehmen erste Gehversuche. Einige AfD-Politiker stehen an einem Tisch im Empfangssaal der russischen Botschaft. Es gibt Häppchen, Wein und Wodka. Und es gibt den ersten Kontakt mit dem russischen Botschafter. Man begrüßt sich freundlich. „Wir sollten einmal besprechen, wie wir enger zusammenarbeiten können“, sagt einer in die Runde, dann stecken die Herren die Köpfe zusammen.