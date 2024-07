Wolfsgruß-Debatte Auswärtiges Amt bestellt türkischen Botschafter ein

Das Auswärtige Amt hat in der Debatte um den sogenannten Wolfsgruß nach der Einbestellung des deutschen Botschafters in der Türkei mit der gleichen Maßnahme reagiert. „Wir haben den Vorfall heute mit dem türkischen Botschafter in Berlin thematisiert“, sagte eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Die Einbestellung des türkischen Botschafters hat heute Vormittag stattgefunden.“ Die Einbestellung eines Botschafters gilt als scharfes diplomatisches Mittel.