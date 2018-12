Vor der Entscheidung am Freitag: Schäuble wünscht sich Merz als CDU-Chef

Vor der Entscheidung am Freitag

Hamburg Am Freitag wählt die CDU einen neuen Parteichef. Jetzt hat sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eindeutig für Friedrich Merz ausgesprochen. Mit ihm als Parteichef würden die politischen Ränder wieder schwächer.

Ein Parteitag in Hamburg soll den neuen Vorsitzenden am Freitag wählen. Schäuble soll die Kandidatur von Ex-Unionsfraktionschef Merz seit längerem vorbereitet haben; er und Merz bestätigten, über das Thema gesprochen zu haben. Dennoch hatte Schäuble sich bislang nicht eindeutig für einen der drei aussichtsreichen Kandidaten auf die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze festgelegt. Neben Merz bewerben sich auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf den Posten.