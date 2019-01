CDU/CSU: Schäuble hält Rennen um Kanzlerkandidatur für offen - trotz AKK

Berlin Wird Annegret Kramp-Karrenbauer als neue CDU-Chefin automatisch auch Kanzlerkandidatin? Durchaus nicht, sagt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble: Er hält das Rennen um die Kanzlerkandidatur innerhalb der Union für offen.

Schäuble deutete an, dass der beim Kampf um den CDU-Vorsitz unterlegene Friedrich Merz auch in der Kandidatenfrage eine Rolle spielen könne. "Ich habe nie Zweifel daran gehabt, dass Friedrich Merz bereit ist, sich in der CDU für diese Demokratie zu engagieren. Und die habe ich auch in Zukunft nicht."