Zum Tode von Wolfgang Schäuble Er war einer der Besten

Kanzler ist der protestantische Badener nie geworden. Das lag nicht an seiner Querschnittslähmung, die ihm ein geisteskranker Attentäter am 12. Oktober 1990 im Gasthaus „Brauerei Bruder“ in Oppenau zufügte. Es lag an seinen besonderen Stärken, die sich bisweilen zu riesigen Schwächen ausweiten konnten. An seiner Rechthaberei im Falle einer illegalen Parteispende und seiner schroffen Art, mit der er gelegentlich Parteifreunde seine intellektuelle Überlegenheit spüren ließ. Beides trug dazu bei, dass nicht er zum christdemokratischen Nachfolger des CDU-Übervaters Helmut Kohl wurde, sondern die geschmeidigere und geduldigere Angela Merkel.