„Graue Eminenz“ seit Jahrzehnten im Bundestag : Wolfgang Schäuble wird 80

Wolfgang Schäuble (Archivfoto). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Bis auf Kanzler und Bundespräsident kennt er alle Top-Ämter in der deutschen Politik. Jetzt ist Ex-Bundestagspräsident, Ex-Minister und Ex-Fraktionschef Schäuble 80. Und im Dezember sitzt der mit Abstand dienstälteste Abgeordnete seit 50 Jahren im Bundestag.

Er sei alt, manchmal müde, auch nicht mehr ganz gesund, sagt Wolfgang Schäuble über sich selbst. „Ich sitze im Rollstuhl, das ist nach 30 Jahren eher mehr als weniger anstrengend. Deswegen gucke ich oft mürrisch“, erklärte er dem „Tagesspiegel“ anlässlich seines 80. Geburtstags am Sonntag. „Das war als Finanzminister ganz hilfreich. Das hat mir 90 Prozent aller Gespräche erspart.“ Der Humor ist ihm geblieben, Lachen halte Leib und Seele gesund. In seiner langen Zeit in vielen Spitzenämtern hat der CDU-Politiker die Geschicke der Bundesrepublik entscheidend beeinflusst, von Dezember an wird er dem Bundestag seit 50 Jahren ununterbrochen angehören. Auf die Frage, ob er 2025 noch mal kandidieren werde, sagte er dem „Tagesspiegel“: „Nein, aber das ist nicht einmal eine Nachricht wert.“

Seine letzte große Rede im deutschen Parlament hielt Schäuble am 26. Oktober vergangenen Jahres, bei seinem Abschied als Bundestagspräsident. Seither ist er einfacher Abgeordneter, der als „Elder Statesman“ seine lange politische Laufbahn ausklingen lässt. Der nach eigenem Bekunden versucht, seinen Rat nur dann zu geben, wenn er gefragt werde. Denn er „kann die Alten nicht leiden, die sich ständig einmischen“, wie Schäuble jüngst in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ sagte. Zumal er sich im Bundestag seit der letzten Wahl nach eigenem Bekunden wohl nur noch mit einem Abgeordneten duzt - mit CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz.

Als „graue Eminenz“ und einmal mehr als Strippenzieher hatte Schäuble zuletzt im unionsinternen Machtkampf mitgemischt. Die Frage, ob er sich „das antun muss“, begleitet Schäuble nicht erst im Alter. Eigentlich steht sie schon seit dem Attentat eines geistig Verwirrten im Oktober 1990 im Raum, Schäuble sitzt seitdem im Rollstuhl.

Der CDU-Mann gilt als leidenschaftlicher Parlamentarier. Wenn man ihn fragen würde, welcher Job ihm in seinem Politikerleben am meisten Spaß gemacht hat, dann wohl die Zeit als Unionsfraktionschef (1991 bis 2000). Und seine Rolle bei der Wiedervereinigung. Auf die Frage, worauf er stolz sei, sagte er dem „Tagesspiegel“: „Die Grundkonzeption des Einigungsvertrags war meine Idee. Die war gut, weil es damals nur so gehen konnte.“ Aber er bedaure, dass er dem Gedanken der Nachhaltigkeit in der Union als Fraktionsvorsitzender nicht mehr Raum verschaffen konnte.

Dennoch ist Schäuble eher ein Mann der Exekutive, jemand, der viel lieber regiert und Reformen aus einem Ministerium heraus anstößt. Das hat der Jurist als Kanzleramtschef so gemacht, als Architekt der deutschen Einheit, beim Hauptstadt-Umzug, als Innenminister mit der Islam-Konferenz und in der Euro-Krise als Finanzminister. Schäuble diente den Regierungen Helmut Kohl und Angela Merkel (beide CDU). Mit Kohl kam es zum Bruch, als Schäuble in den Turbulenzen der CDU-Spendenaffäre und nach seinen Aussagen im Bundestag zu einer 100.000-Mark-Barspende Anfang 2000 als CDU-Chef weichen musste. Merkel übernahm den Parteivorsitz. Als sie 2005 Kanzlerin wurde, machte sie Schäuble zum Innenminister, vier Jahre später zum Finanzminister.

In der Rolle als oberster Kassenwart kokettierte Schäuble auf internationalem Parkett gern damit, kein Ökonom zu sein - und häufig mit seinem badischen Englisch. Hängen geblieben ist sein Spruch aus der Griechenland-Krise: Dann „isch over“. Aber gerade in der Eurokrise zeigte sich Schäuble als harter Verhandler - der Differenzen auch mit Merkel ausficht. Am Ende aber immer loyal ist.

Mit dem Amt des Bundestagspräsidenten - dem zweithöchsten im Staat - hatte Schäuble durchaus geliebäugelt. Zumal er selbst immer gemahnt hatte, dass ein Politiker stets einen geeigneten Zeitpunkt finden sollte, um aus einem Amt zu scheiden und einen eleganten Übergang hinzubekommen. Mit dem Einzug der rechtspopulistischen AfD in den Bundestag und dann sechs Fraktionen ergab sich 2017 eine neue Lage im Parlament. An der Spitze war eine Autorität gefragt, die rhetorisch gegenhalten kann - ein guter Wechsel-Zeitpunkt also für Schäuble.

Streit müsse man führen, mahnte Schäuble denn auch in seiner Antrittsrede, es müsse aber ein Streit nach Regeln sein. Es klang wie eine Mahnung an die AfD, als er ergänzte: „Es gab in den vergangenen Monaten in unserem Land Töne der Verächtlichmachung und Erniedrigung. Das hat keinen Platz in einem zivilisierten Miteinander.“ Im Umgang mit der AfD zeigte Schäuble fortan einerseits Gelassenheit, andererseits Bestimmtheit. Es gebe eben beim Souverän ein nicht unerhebliches Spektrum von Meinungen, das sich auch durch die gewählten Repräsentanten dieser Partei parlamentarisch abbildet, sagte er einmal: „Das muss man respektieren.“

Schäuble beharrte darauf, dass das Parlament auch in Krisen wie der Corona-Pandemie jederzeit handlungsfähig sein müsse. Zwar wurde die Digitalisierung vorangetrieben, so dass Ausschüsse online tagen konnten. Aber der Bundestag selbst trat stets in Präsenz zusammen. „Das Parlament war zu jedem Zeitpunkt arbeits- und entscheidungsfähig“, sagte Schäuble. Seine wohl größte Enttäuschung: Wie schon Vorgänger Norbert Lammert (CDU) scheiterte Schäuble mit dem Versuch einer Wahlrechtsreform, um den Bundestag zu verkleinern. Als Parlamentspräsident verabschiedete sich Schäuble deutlich: „In der Demokratie gibt es sowieso nicht die eine richtige Entscheidung, und genau damit müssen wir umgehen.“

Trotz einiger Enttäuschungen für den Beinahe-Kanzler und Fast-Bundespräsidenten - Politik ist für Schäuble, den Viel-Leser und begeisterten Handbike-Fahrer, Leben. Zu sagen gäbe es angesichts der Krisen viel. Doch in der Öffentlichkeit und als Redner macht sich Schäuble rar. Wobei er mit dem „Gewöhnungs- und Entwöhnungsprozess“ nach eigener Aussage klarkommt.

Schäuble ist ein beliebter Redner: gewitzt, geistreich, sehr direkt, manchmal mit nebulösen Andeutungen. Er konnte in der Vergangenheit bei Auftritten auch gemein sein - mit Spitzen gegen die eigenen Leute. Gegenwärtig, mit Blick auf Russlands Krieg in der Ukraine, ist das Politik-Schwergewicht aber genauso ratlos wie viele Menschen. „Ich habe zum ersten Mal keine richtige Antwort darauf, wie wir aus dieser schrecklichen Gefahr wieder herauskommen sollen“, räumte er im Frühsommer in der ARD-Sendung „Maischberger“ ein. Im Gespräch mit dem „Tagesspiegel“ zeigte er sich auch selbstkritisch: „Wir hätten es alle sehen können. Mehr oder weniger. Früher oder später.“

(mba/dpa)