Trauergottesdienst in Offenburg Angehörige und politische Freunde nehmen Abschied von Schäuble

Offenburg · Er gehörte zu den einflussreichsten Politikern der vergangenen Jahrzehnte. Am Freitag wird Wolfgang Schäuble in seiner Heimatregion zu Grabe getragen. Der große Trauerstaatsakt wird erst am 22. Januar in Berlin stattfinden.

04.01.2024 , 19:21 Uhr

Ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Schäuble auf einem Tisch in der Landesvertretung von Baden-Württemberg. Foto: dpa/Paul Zinken

Spitzenpolitiker und Angehörige werden am Freitag (11 Uhr) im badischen Offenburg Abschied vom gestorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble nehmen. Den öffentlich übertragenen Trauergottesdienst in der evangelischen Stadtkirche leitet die Landesbischöfin von Baden, Heike Springhart. Sie wird sich nach Angaben der Landeskirche auf eine Bibelstelle aus dem Buch Genesis (Kapitel 24, Vers 56) beziehen. Dort heißt es: „Und er sprach zu ihnen: Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe.“ Schäuble gehörte der Offenburger Stadtkirchengemeinde an und besuchte dort auch Gottesdienste. 20 Bilder Bilder aus dem Leben von Wolfgang Schäuble 20 Bilder Foto: dpa/Gregor Fischer Als Redner sind Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz angekündigt. Sprechen werden der Stadt Offenburg zufolge auch CDU-Landeschef Manuel Hagel, Oberbürgermeister Marco Steffens (CDU) und Schäubles Tochter, ARD-Programmdirektorin Christine Strobl. Schäuble war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben. 81 Bilder Diese bekannten Menschen sind 2023 gestorben 81 Bilder Foto: dpa/Gert Eggenberger Nach dem Gottesdienst ist vor der Kirche eine militärische Ehrung geplant. Danach soll sich der Trauerzug auf einer Strecke von gut einem Kilometer zum Waldbachfriedhof bewegen. Das politische Berlin wird sich am 22. Januar von dem früheren Bundestagspräsidenten und Bundesminister verabschieden. An diesem Tag wird der Bundestag den von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeordneten Trauerstaatsakt im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes ausrichten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will dem Trauerstaatsakt beiwohnen. Das bestätigte der französische Élyséepalast.

(felt/dpa)