Nach Landtagswahlen in Brandenburg : Woidke will Kenia-Koalition mit CDU und Grünen

Woidke will Kenia-Koalition mit CDU und Grünen

Nach Landtagswahlen in Brandenburg

Potsdam In Brandenburg könnte es zukünftig zu einem Dreierbündnis aus SPD, CDU und Grüne kommen. Mehreren Berichten zufolge hat Ministerpräsident Dietmar Woidke dies der SPD-Landesspitze vorgeschlagen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat der SPD-Landesspitze Koalitionsverhandlungen mit CDU und Grünen vorgeschlagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern der Sitzung des Landesvorstandes mit Fraktionsvertretern am Donnerstag in Potsdam. Auch die Nachrichtenagentur AFP berichtet dies unter Berufung auf parteiinterne Kreise. Seit der Landtagswahl am 1. September fanden Sondierungsgespräche sowohl für eine Kenia-Koalition als auch für ein rot-grün-rotes Bündnis statt.