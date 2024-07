Wohnungsnot in Städten Raus aufs Land – Geywitz Vorschlag ist eine Sackgasse

Es stimmt, dass etwa zehn Prozent des vorhandenen Wohnraums in manchen Orten leer stehen. Aber eben nicht im Speckgürtel um beliebte Städte. Knapp zwei Millionen Wohnungen sollen laut Bauministerin – trotz der Wohnungsnot in großen Städten – noch verfügbar sein. Geywitz stellt sich aber nicht die Frage, warum das so ist, denn die Menschen leben nicht ohne Grund ungern in entlegenen Ortschaften. Die Lösung liegt also auch nicht darin, dass viele ihrer Arbeit auch im Homeoffice nachgehen könnten, wie die Bauministerin vorschlägt.

In Gegenden, in denen es Leerstand gibt, lässt meist die Infrastruktur zu wünschen übrig. Etwa die Versorgung mit Supermärkten, Ärzten und Schulen. Hinzu kommen lange Pendelzeiten und eine überwiegend schlechte Anbindung an den ÖPNV. Daran wird sich so schnell nichts ändern, selbst, wenn das Deutschlandticket teurer wird, was wiederum selbst ein Argument gegen den Umzug aufs Land ist. Viele Angestellte arbeiten zudem nicht nur im Homeoffice, sondern haben ein Hybrid-Modell. Das sind nur ein paar Gründe, warum Menschen eher wenig Lust haben, wirklich rauszuziehen und in kleineren Städten und Ortschaften zu wohnen, wo es tatsächlich noch erschwinglichen Wohnraum gibt