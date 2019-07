Bundesweite Schätzung : 650.000 Menschen in Deutschland hatten 2017 keine eigene Wohnung

650.000 Menschen in Deutschland hatten 2017 keine eigene Wohnung

Ein Mann schläft auf einer Bank in einem Park in Düsseldorf. Foto: dpa/Martin Gerten

Berlin In Deutschland haben Schätzungen zufolge im Laufe des gesamten Jahres 2017 etwa 650.000 Menschen keine eigene Wohnung gehabt. Die meisten von ihnen lebten nach Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) in Notquartieren.

Unter den Wohnungslosen waren demnach auch 375.000 anerkannte Asylsuchende und Flüchtlinge in Flüchtlingsunterkünften und Erstaufnahmeeinrichtungen der Bundesländer. Nimmt man die Geflüchteten aus der Zählung, waren 2017 dem Bericht zufolge gut 275.000 Menschen ohne Wohnung in Deutschland.

Die Arbeitsgemeinschaft schätzt die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter diesen Wohnungslosen auf acht Prozent, 2017 waren es in ganz Deutschland 22.000 junge Menschen. Die meisten Betroffenen seien Männer, ein Viertel Frauen. Die Studie soll an diesem Dienstag in Berlin vorgestellt werden.