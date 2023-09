Wohnraum Deutschland Für wohnungslose Menschen keine Verbesserungen in Sicht

Für wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen gibt es laut einer Studie wenig Grund zur Hoffnung. Der Jahresbericht der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe lässt „keinerlei Anzeichen für eine Verbesserung der allgemeinen Situation erkennen“, sagte die Vorsitzende der BAG, Susanne Hahmann, am Montag, dem Tag der wohnungslosen Menschen, in Berlin. Zu wenig bezahlbarer Wohnraum bleibe weiterhin das größte Problem. Hahmann forderte die Politik zum Handeln auf, „damit nicht noch mehr Menschen in prekäre Lebenslagen geraten, aus denen sie mitunter nur schwer wieder herausfinden können“.