Baustandards in der Diskussion „Schwarzbrot statt Zuckerguss“ – sind wir beim Wohnen zu anspruchsvoll?

Keine Keller, weniger Balkone, dünnere Decken: Einfachere Wohnungen könnten aus Sicht der Baubranche den Wohnungsbau in Deutschland wieder in Schwung bringen. Aktuell werde oft unnötigerweise Goldstandard gebaut – zu hohen Kosten, sodass die Wohnungen für Verbraucher dann kaum noch bezahlbar seien, erklärten sieben Wohnungsbauverbände am Donnerstag in Berlin. Angesichts der dramatischen Krise im Wohnungsbau forderte das Verbändebündnis die Politik auf, ihre Standards infrage zu stellen.