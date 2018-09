Wohngipfel : Viele neue Bau-Pläne – und ein lächelnder Staatssekretär

Berlin Bund, Länder und Kommunen beschließen ein Eckpunktepapier zur Ankurbelung des Wohnungsbaus. Sie wollen mehr Sozialwohnungen errichten, das Wohngeld erhöhen und eine Musterbauordnung für ganz Deutschland schaffen.

Lächeln hier, Händeschütteln dort: So viel Aufmerksamkeit von den Regierungsspitzen gibt es selten für einen einfachen Staatssekretär. Doch Angela Merkel und Horst Seehofer sind beim großen „Wohngipfel“ im Kanzleramt voller Dankbarkeit für Gunther Adler, den scheidenden Bau-Staatssekretär aus Seehofers Ministerium. Nichts erinnert bei dieser herzlichen Begegnung der Kanzlerin, des Innenministers und des Beamten mit SPD-Parteibuch daran, dass Seehofer nur wenige Tage zuvor entschieden hatte, dass Adler gehen muss, damit der in die Kritik geratene Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen Staatssekretär werden kann. Für Adler suchen Merkel und Seehofer noch neue Verwendung.

Der Bau-Staatssekretär hatte das wichtige Treffen der Immobilienwirtschaft mit Ländern und Kommunen maßgeblich organisiert. Es markiere den Auftakt einer gemeinsamen „großen Kraftanstrengung“ für mehr bezahlbare Wohnungen in Deutschland, sagt Merkel hinterher. Seehofer spricht sogar von der „größten Anstrengung, die je unternommen wurde in dieser Breite“, damit in dieser Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden können. Bund, Länder und Kommunen haben ein 13-seitiges Eckpunkte-Papier mit vielen Maßnahmen vereinbart: