Sozialleistungen : Zahl der Bewilligungen für Wohngeld drastisch gestiegen

Berlin Die Zahl der Bewilligungen von Wohngeldanträgen ist seit Jahresanfang sprunghaft angestiegen. Hintergrund ist aber nicht die Corona-Krise – auch wenn diese die Zahlen noch einmal in die Höhe treiben dürfte.

Der starke Anstieg seit Jahresbeginn ist allerdings noch nicht auf Folgen der Corona-Krise zurückzuführen, die erst Mitte März voll ausgebrochen war. Jobverluste und Einkommenseinbußen durch die Krise dürften die Wohngeldanträge künftig weiter in die Höhe treiben. Daten für das zweite Quartal liegen aber erst Ende September vor. Der Anstieg im ersten Vierteljahr sei mit der Wohngeldreform zu erklären, die Anfang des Jahres in Kraft trat, so die Statistiker.