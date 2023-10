Überraschende IW-Studie Der Immobilienerwerb war früher teurer und schwieriger

Der Erwerb von Wohneigentum ist entgegen einer weit verbreiteten Annahme heute deutlich erschwinglicher als noch in den 1980-er und 1990-er Jahren. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervor. „Die Ergebnisse zeigen, dass die Erschwinglichkeit heute immer noch deutlich besser ist als in den 1980-er und 1990-er Jahren“, schreibt IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer in der Studie. In etwa liege die Bezahlbarkeit eines eigenen Hauses oder einer Wohnung heute auf dem Niveau von Mitte der 2000-er Jahre. „Dieses Ergebnis dürfte für zahlreiche Menschen kontraintuitiv sein, da die Vorstellung vorherrscht, dass es frühere Generationen leichter hatten, Wohneigentum zu bilden.“