Abspaltung von der Linken Wofür Wagenknechts neue Partei stehen wird

Inhaltlich will Wagenknecht „wirtschaftliche Vernunft“, „soziale Gerechtigkeit“ und „Frieden“ in den Vordergrund ihrer Politik stellen. Sie kritisierte erneut scharf die Ampel-Koalition als „schlechteste Regierung“. In der Wirtschaftspolitik nannte sie die Sanktionen gegen Russland mit Blick auf die hohen Energiepreise einen Fehler, plädierte für den Bezug russischen Pipeline-Gases und warnte vor einer Abwanderung wichtiger Industrien. Man müsse auch wegkommen von einem „blinden, planlosen Öko-Aktivismus“, sagte sie. Beim Thema Migration kritisierte Wagenknecht, ungeregelte Zuwanderung verschärfe Probleme an Schulen vor allem in ärmeren Wohngebieten. Sie sprach sich aber auch für die zuletzt beschlossenen Maßnahmen auf europäischer Ebene aus. Angesprochen auf den Nahost-Konflikt forderte sie, die Interessen der Palästinenser zu berücksichtigen und von einer israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen abzusehen. „Ich hoffe, dass es einen anderen Weg gibt.“ Israel habe selbstverständlich das Recht, sich gegen die Angriffe der Terrormiliz Hamas zu verteidigen. Zugleich fügte sie hinzu: „Gaza ist ein Freiluftgefängnis seit vielen Jahren.“ Wer in diesem Bild der „Gefängniswärter“ sei, wollte sie auf Nachfrage nicht klar sagen. Sie mache sich Sorgen, dass der Konflikt weiter eskaliere, sagte Wagenknecht. Mit ihrem politischen Programm will Wagenknecht besonders Wähler von der AfD zurückholen. Zugleich schloss sie aus, dass ihre neue Partei künftig gemeinsame Sache mit der AfD machen werde.