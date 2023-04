Vor dem Koalitionsausschuss Nächste Ampel-Mission: Gemeinsamkeiten herausarbeiten

Wer kann wie besser mit wem, wo verlaufen die Trennlinien in der Koalition nach dem letzten dreitägigen Koalitionsausschuss? SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert bemühte sich gerade nach Kräften, in einem Interview des „Spiegel“ am Wochenende darzulegen, dass es in der Dreier-Beziehung keine Konstellation gebe, die sich näher stünde als andere. „Rot-Grün teilen weiterhin maßgebliche Gemeinsamkeiten“, sagte Kühnert und nannte als Beispiele unter anderem den Atomausstieg, den Zwölf- Euro-Mindestlohn und die Wohngeldreform. „Aber ja, in manchen Fragen ist uns auch die FDP näher - oftmals ist das der Fall, wenn etwas in Deutschland gebaut werden muss.“