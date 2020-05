Flüchtlingskinder : Wo sind die Mädchen?

04.05.2020, Griechenland, Athen: Ein Mädchen mit einem Mundschutz steht zwischen weiteren Migranten aus dem Lager Moria, die mit einem Schiff von der Insel Lesbos gekommen sind, im Hafen von Piräus bei Athen. Griechische Behörden verlegten etwa 400 Migranten, meist Familien, auf das Festland, um die Lage in dem überfüllten Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos zu entspannen. Foto: Angelos Tzortzinis/dpa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa

Berlin Die Koalition wollte vor allem unbegleitete Mädchen aus griechischen Flüchtlingslagern holen. Unter den ersten 47 Kindern waren 43 Jungen. SOS-Kinderdorf und Bundesminister Müller rufen nach mehr Hilfe für alle Kinder.

Der Satz ließ aufhorchen. Unter der Überschrift „Unterstützung für Griechenland und humanitäre Hilfe für die Region Idlib“ fassten die Spitzen von Union und SPD im Koalitionsausschuss am 8. März diesen Beschluss: „Deswegen wollen wir Griechenland bei der schwierigen humanitären Lage von etwa 1.000 bis 1.500 Kindern auf den griechischen Inseln unterstützen. Es handelt sich dabei um Kinder, die entweder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt sind, die meisten davon Mädchen.“ Die meisten davon Mädchen?

Bekannt war, dass Familien in Kriegsländern ihre Söhne auf die Flucht nach Europa schicken, weil sie die Stärksten sind und damit die größten Chancen haben, sich durchzuschlagen. Aber Mädchen? Das war neu. Am 18. April trafen die ersten 42 Kinder und fünf Jugendlichen aus den dramatisch überfüllten griechischen Flüchtlingslagern auf den Ägäis-Inseln Samos, Chios und Lesbos in Hannover ein. Die meisten davon Jungen, genauer gesagt 43 Jungen und vier Mädchen. Wie kam es zu dieser Auswahl?