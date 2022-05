Fragen und Antworten : Wo Deutschland beim Thema Flüssiggas steht

Der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven - die ersten Arbeiten für ein schwimmendes Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) sollen hier beginnen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Wilhelmshaven Mit dem ersten Rammschlag haben am Donnerstag in Anwesenheit von Wirtschaftsminister Habeck in Wilhelmshaven die Arbeiten für das geplante schwimmende Terminal für Flüssigerdgas begonnen. Wir fassen zusammen, wo Deutschland mit der Versorgung steht und was geplant ist.

Mit Hilfe von verflüssigtem Erdgas (LNG) will Deutschland schnellstmöglich von russischen Gasimporten unabhängig werden. Die USA sind bereit, mehr zu liefern, doch in Deutschland fehlt bisher die nötige Infrastruktur. Die Bundesregierung will das im Rekordtempo ändern.

Welche Vorteile hat LNG?

Erdgas in flüssiger Form zu transportieren lohnt sich - denn das Volumen von Erdgas verringert sich in flüssiger Form um das rund Sechshundertfache. Allerdings wird Erdgas erst bei etwa minus 162 Grad Celsius flüssig. Transport und Wiederaufbereitung sind also energieintensiv und technisch anspruchsvoll.

Im Unterschied zu Erdgas, das per Pipeline importiert wird, kann Flüssiggas auch in weit entfernten Ländern gekauft und per Schiff transportiert werden. Dadurch lässt sich eine größere Unabhängigkeit von russischen Gaslieferungen erreichen.

Welche Infrastruktur wird benötigt?

In LNG-Terminals wird das Flüssiggas erwärmt und verdichtet, so dass es wieder zu Gas wird. Anschließend kann es in Hochdrucknetze für den Handel oder den Weitertransport eingespeist werden. LNG kann an entsprechenden Terminals auch auf kleinere Schiffe, Lastwagen oder Güterwaggons verladen werden. Auch sogenannte Floating Storage and Regasification Units (FSRU) können genutzt werden. Dabei handelt es sich um Spezialschiffe, die LNG von Tankern aufnehmen und dieses noch an Bord in Gas umwandeln können.

Wie ist die Lage in Deutschland?

Deutschland verfügt bislang nicht über LNG-Terminals, ein direkter Import ist also nicht möglich. Bisher bezieht Deutschland Flüssiggas über Terminals im belgischen Zeebrügge, im französischen Dünkirchen und im niederländischen Gate. Geplant ist in Deutschland der Bau von zwei LNG-Terminals in Brunsbüttel und in Stade. Europaweit gibt es aktuell 37 LNG-Terminals, 26 davon liegen in Mitgliedstaaten der EU.

Die Bundesregierung hat bereits vier FSRU bestellt, zwei davon sollen in Wilhelmshaven und in Brunsbüttel ans Netz gehen. Das FSRU in Wilhelmshaven soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, das Spezialschiff in Brunsbüttel Anfang 2023. Weitere mögliche Standorte für FSRU sind laut Wirtschaftsministerium Stade, Rostock, Hamburg oder Eemshaven in den Niederlanden.

Wieviel LNG importiert die EU?

Laut der Brüsseler Denkfabrik Bruegel importierte die EU in den ersten vier Monaten 2022 rund 50,4 Milliarden Kubikmeter LNG. 2021 waren es lediglich 31,7 Milliarden Kubikmeter.

Die zunehmende Nachfrage macht Produktion und Export von LNG attraktiver - die USA verfügen bereits über mehr als 160 Export-Terminals, gut ein Dutzend weitere Terminals befinden sich in der Planung oder im Bau. Laut der Förderbank KfW könnten die USA bis 2024 so zum größten LNG-Exporteur der Welt werden.

Laut der Analystenorganisation Cedigaz importierte Europa im Jahr 2021 rund 26 Prozent seines Flüssiggases aus den USA. Weitere 24 Prozent stammten aus Katar, Russland lieferte 20 Prozent. Auch aus Nigeria und Algerien importierte die EU größere Mengen LNG. Im Januar 2022 stieg der Anteil der US-Lieferungen in Europa laut der US Energy Information Administration auf über 50 Prozent.

Was kostet LNG?

Die Versorgung mit LNG könnte teuer werden: Der Preis für LNG liegt aufgrund des aufwendigen Transports und der Wiederaufbereitung meist über dem Preis für Pipeline-Gas. Zudem sind die großen Kontingente in langfristigen Lieferverträgen gebunden - gekauft werden muss also am Spotmarkt.

Hier ist die Konkurrenz insbesondere mit Asien hoch, wo Kohle durch Gas ersetzt werden soll. Um mehr LNG zu erhalten, muss also ein höherer Preis als in Asien geboten werden - doch in Japan lag der LNG-Preis im Jahr 2020 beispielsweise fast doppelt so hoch wie die deutschen Gas-Importpreise. Zuletzt sorgten die steigenden Gaspreise in Europa jedoch für eine abnehmende Preisdifferenz.

(felt/AFP)