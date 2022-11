Politiker grübeln : Das spricht für einen Besuch der WM in Katar – und was dagegen

Foto: HASH(0x29a028a8) 14 Bilder WM 2022 - Stadien und Spielorte in Katar

Berlin In drei Wochen rollt der Ball, dann startet die Weltmeisterschaft in Katar. Hinfahren oder nicht - das fragen sich Politiker. Wie schon 2018 anlässlich der Fußball-WM in Russland. In der Bundesregierung will sich aber noch niemand hinsichtlich möglicher Reisepläne festlegen.