Wissler kritisiert Wagenknecht erneut Linke-Chefin wirft Wagenknecht-Partei „nach rechts offene Agenda“ vor

Das BSW kommt am Samstag in Berlin zu seinem ersten Parteitag zusammen. Auf der eintägigen Veranstaltung sollen Wagenknecht und die frühere Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali zu Vorsitzenden gewählt werden. Anschließend will die neue Partei ihr Programm zur Europawahl am 9. Juni beschließen und ihre Europaliste aufstellen.