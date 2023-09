Länder fordern mehr Geld Droht dem Deutschlandticket schon wieder das Aus?

Mit einem Ergebnis rechnet irgendwie keiner. Manch einer spricht im Vorfeld der Sonderverkehrsministerkonferenz zum Deutschlandticket an diesem Donnerstag sogar von „Scheingefechten“, die zum jetzigen Zeitpunkt um die Finanzen geführt würden. Es heißt, viel wichtiger seien die Herbstkonferenz der Länderminister mit dem Bund Mitte Oktober und dann die Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler. Dass dem so ist, dafür spricht, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) an dem digitalen Treffen nicht teilnehmen wird. Der Termin sei nicht abgesprochen gewesen, bestätigte eine Sprecherin unserer Redaktion. Wissing fehlt also. Ausgerechnet der Mann, der mehr Mittel lockermachen soll, der aber ohnehin nicht gut auf die Länder zu sprechen ist.