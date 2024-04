Parteitag der FDP Wissing warnt FDP vor Ausstieg aus Ampel-Koalition

In den vergangenen Tagen hatte die FDP mit einem Zwölf-Punkte-Papier zur Wirtschaftswende vor allem bei der SPD für Kritik gesorgt, weil die Pläne unter anderem Einschnitte in den Sozialstaat vorsehen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sah in dem Papier gar die „Scheidungsurkunde“ der Ampelkoalition. Auf ihrem Parteitag am Wochenende wollen die Liberalen unter anderem über einen Leitantrag für eine Wirtschaftswende beraten.