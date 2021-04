Debatte um Infektionsschutzgesetz : Wissenschaftlicher Dienst hat Zweifel an Ausgangsbeschränkungen

Wissenschaftlicher Dienst hat Zweifel an Ausgangsbeschränkungen

In der Sitzung des Bundestags am Freitag war die erste Lesung des Infektionsschutzgesetzes Thema. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Einrichtung des Bundestags hat ein Gutachten zu den geplanten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes vorgelegt. Darin wird die nächtliche Ausgangssperre aus verfassungsschutzrechtlichen Gründen als „kritisch“ bewertet. Außerdem wurde bemängelt, dass in dem Gesetz keine Ausnahmen für Geimpfte vorgesehen sind.

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat Zweifel an der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der im neuen Infektionsschutzgesetz geplanten nächtlichen Ausgangsbeschränkung. Diese sei „kritisch zu bewerten“, heißt es in einem aktuellen Gutachten. „Ob sie einer abschließenden verfassungsgerichtlichen Prüfung standhielte, dürfte zweifelhaft sein“, heißt es darin weiter.

In dem Gutachten wird außerdem kritisiert, dass die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die am Freitag in erster Lesung vom Bundestag beraten wurde, keine Ausnahmen für Geimpfte vorsieht. Diese müssten ergänzt werden. Verfassungsrechtler verträten „ganz überwiegend (falls nicht sogar einhellig) die Auffassung, dass Grundrechtseingriffe für Geimpfte grundsätzlich nicht mehr zu rechtfertigen sind“.