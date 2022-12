Wissenschaftler fordern ernsthaften Artenschutz „Würden nur zwei Mückenarten aussterben, gäbe es keine Schokolade mehr“

Artensterben und der Verlust biologischer Vielfalt betreffen uns alle und die Katastrophe ist längst im Gange. Das ist die Kernbotschaft des renommierten Forschers und Leiters des Forschungsmuseums Koenig in Bonn. Misof und viele andere Wissenschaftler wollen das Bewusstsein dafür stärken, dass jetzt schnell etwas zum Schutz der Biodiversität getan werden muss. „Viele Menschen denken, dass es nicht so schlimm wäre, wenn einige Arten aussterben. Doch jede Art erfüllt eine wichtige Funktion in den Ökosystemen, die bei zu vielen Lücken kollabieren werden oder ihre Funktionen für uns nicht mehr erfüllen können“, so Misof. Das Artensterben habe massive Konsequenzen für uns alle und gefährde in vielen Regionen bereits den Ackerbau und damit unsere zukünftige Grundversorgung. „Das kann zu Kriegen führen. Der Schutz von Biodiversität ist also auch eine Investition in Sicherheit weltweit“, mahnt Misof.