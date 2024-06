Koalition ringt um „Wirtschaftswende“-Konzept Robert Habeck will das Lieferkettengesetz für zwei Jahre aussetzen

Habeck bestätigte zudem, dass die Regierung Arbeitsanreize für ältere Menschen einführen will, die bereits das Renteneintrittsalter erreicht haben. Das soll den Fachkräftemangel lindern und sei in allen drei Parteien „einigungsfähig“. Der Grünen-Politiker erneuerte seinen Vorschlag, arbeitenden Menschen im Rentenalter die Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Arbeitgeber direkt auszuzahlen. Das würde den Arbeitsanreiz für sie erhöhen. Zudem müssten Kitas ausgebaut werden, damit Mütter mehr Stunden arbeiten könnten. Den Anstieg der Netzentgelte beim Strom will Habeck dämpfen, indem die Kosten für den Netzausbau auf 40 Jahre in die Zukunft gestreckt werden. Auch das könnte Teil der Wirtschaftswende werden, wenn Scholz und Lindner zustimmen.