Wirtschaftsweise Veronika Grimm im Interview „Die Haushalte mit dem Heizungsgesetz nicht überfordern“

Grimm Nimmt man die Rentner aus, so sollte man auf Vorschläge zurückkommen, die zuletzt nicht ambitioniert genug weiterverfolgt wurden, etwa die Schärfung des nationalen Emissionshandels zur Durchsetzung der Emissionsreduktionsziele im Wärmesektor. So wären Rentnerinnen und Rentner zwar beim Tausch der Heizung nicht gezwungen, sofort klimafreundliche Systeme einzubauen. Die zu erwartenden Heizkosten würden das aber attraktiv machen. Zusätzlich wäre der Anreiz zur Gebäudesanierung hoch. Und bei einer Pro-Kopf-Rückverteilung der Einnahmen aus der CO 2 -Bepreisung im Rahmen eines Klimageldes würde die Kostenbelastung abgefedert. Haushalte mit niedrigem Einkommen würden im Durchschnitt sogar netto entlastet, da ihre CO 2 -Fußabdrücke und somit ihre CO 2 -Kosten relativ gering sind und das Klimageld diese Kosten überkompensiert.