IW-Chef Hüther über die Wachstumsschwäche „Die schlechte Stimmung hat sich durch die Politik verhärtet“

Hüther Wir sind schwach aus dem Jahr 2023 herausgekommen. Im vergangenen Jahr ist die deutsche Wirtschaft bereits um 0,3 Prozent geschrumpft. Die Auftragseingänge sind weiterhin schwach. Insofern sehen wir unsere Prognose für 2024 mit einem Minus zwischen 0,3 und 0,4 Prozent bisher als bestätigt an, einen Anlass zur Aufwärtsrevision sehen wir nicht. Zu der aus guten Gründen restriktiven Geldpolitik ist eine Finanzpolitik hinzugekommen, die ebenfalls restriktiv wirkt und ihren Kurs noch nicht gefunden hat. Denn die Aufstellung des Bundeshaushalts ist eine große Herausforderung. Versprechen an die Wirtschaft werden von der Regierung nicht eingehalten: Die Netzentgelte-Dämpfung entfällt, das Wachstumschancengesetz ist mit Zutun der Opposition in seiner Wirkung verpufft.