Haushaltswoche im Bundestag Habeck wirbt für ein milliardenschweres Sondervermögen

Doch auch innerhalb der Ampelkoalition wird Habecks Vorstoß unmittelbar abgelehnt. FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler nennt zwar den Vorschlag, Steuerbelastungen für Unternehmen zu reduzieren, „genau den richtigen Ansatz“. Der FDP-Politiker macht aber auch deutlich, dass der Ansatz neuer Schulden „genau der falsche Weg“ sei. Unionsfraktionsvize Jens Spahn sieht sich durch diese Uneinigkeit in Sachen Sondervermögen in seiner Kritik am Wirtschaftsminister nur bestärkt. „Bevor Sie uns Zusammenarbeit anbieten, sorgen Sie erst mal für Zusammenhalt in der Koalition“, ruft Spahn in Richtung Habeck.