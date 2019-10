Kostenpflichtiger Inhalt: Peter Altmaier : „Erkennt der Roboter auch Katzen?“

Zagreb In Kroatien begeistert sich Peter Altmaier für einen automatischen Gabelstapler, in Deutschland erwärmt er sich für einen Weltraumbahnhof. Dabei sind die Probleme des Wirtschaftsministers, vor allem in der Energiepolitik, ziemlich irdisch.