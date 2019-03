Sondersitzung geplant: Digitalrat droht Altmaier mit Rücktritt

Berlin Der Digitalrat des Wirtschaftsministerium meint, Ressortchef Peter Altmaier (CDU) vernachlässige die Interessen der Digitalwirtschaft. Am 15. April ist eine Sondersitzung des Beirats mit dem Minister geplant.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) droht seinen Beirat Junge Digitale Wirtschaft zu verlieren. In dem Gremium ist der Unmut über den Wirtschaftsminister nach Informationen unserer Redaktion so groß, dass etliche Mitglieder bereits einen Rücktritt des gesamten Beirats forderten.

Einen geharnischten Brief an den Minister hielten die Mitglieder am Mittwoch zunächst zurück, nachdem Altmaier kurzfristig auf die Forderung nach einer Sondersitzung reagiert hatte. Diese soll nun am 15. April stattfinden, wie es aus Kreisen des Beirats hieß. Altmaier müsse bei der Sitzung deutlich machen, was die Bundesregierung für die Digitalwirtschaft tue. Dafür lägen genug Vorschläge auf dem Tisch. Wenn nichts geschehe, habe das Gremium auch keine Existenzberechtigung mehr, hieß es aus Kreisen des Beirats. Es könne nicht im Interesse der Bundesregierung sein, wenn sich der Digitalrat auflöse.